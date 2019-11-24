Москва, , 22:57 — REGNUM Метеорологи предупредили граждан европейской части России о том, что вторжение «сухого» арктического воздуха может повредить растениям и посадкам на дачных участках. Об этом 24 ноября сообщает портал «Метеовести».

Похолодание Shunk.ru

"В этом году оно особенно опасно из-за полного отсутствия снежного покрова», — подчеркивают специалисты центра «Фобос».

Арктическое вторжение привело к резкому понижению температуры воздуха в центральной части России. Синоптики посоветовали «укрыть растения еловыми ветками, засыпать опилками или завернуть укрывным материалом».

По данным наблюдений, подобные явления на территории Москвы и Подмосквья происходят приблизительно 1 раз в 10 лет. Последний раз подобное арктическое вторжение наблюдалось в 2014 году, когда температурный фон достиг минус 10−11 градусов и так же не было снежного покрова.

Читайте ранее в этом сюжете: Ледяной дождь придёт в Москву на следующей неделе