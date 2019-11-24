Москва, , 20:51 — REGNUM Пассажиропоток за первые три дня работы на московских центральных диаметрах (МЦД-1 и МЦД-2) составил около 1,4 млн. человек. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

«Общий объем перевозок за субботу составил 279 тыс. человек, что на 7% выше, чем за прошлую субботу. Всего за три дня пассажиропоток первых двух диаметров составил почти 1,4 млн человек», — отметили в департаменте.

С 21 ноября, с момента запуска движения по первым маршрутам центральных диаметров, на пересадочных станциях метро дежурит порядка 500 сотрудников метрополитена, которые раздали пассажирам свыше 100 тыс. информационных листовок о тарифах и способах оплаты проезда на МЦД.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский поток на новой станции «Волоколамская», расположенной на втором московском центральном диаметре (МЦД-2), за первый день ее работы составил более 2 тыс. человек.

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