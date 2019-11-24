Москва, , 19:58 — REGNUM Пассажирский поток на новой станции «Волоколамская», расположенной на втором московском центральном диаметре (МЦД-2), за первый день ее работы составил более 2 тыс. человек. Об этом 24 ноября сообщается на сайте столичной мэрии.

Cтанция Волоколамская МЦД-2 Mos.ru

«Со станции Волоколамской можно пересесть на метро «Волоколамская» Арбатско-Покровской линии — расстояние между станциями можно преодолеть за две минуты», — отметили в Департаменте транспорта столицы.

Напомним, станция «Волоколамская» МЦД-2 (Нахабино — Подольск) была открыта 23 ноября 2019 года. Согласно прогнозам столичного Департамента транспорта к 2020 году ее ежедневный пассажиропоток должен составить 13 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На МЦД-2 открылась станция «Волоколамская» с пересадкой на метро