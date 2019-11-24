Киев, , 19:40 — REGNUM Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Об этом 24 ноября сообщила на своей странице в социальной сети Facebook певица и лидер общественного движения «Живи» Оксамита Новачук.

Кулеба находился в автомобиле вместе со своими близкими. Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.

«Наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и один из трех его детей, находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба был назначен вновь указом президента страны Владимиром Зеленским 1 июня этого года. Ранее в мае 2019 года тогда еще действующий глава Украины Петр Порошенко освободил его от занимаемой должности детского омбудсмена. Причины увольнения чиновника тогда не назывались.

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