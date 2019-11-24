Канберра, , 19:28 — REGNUM Австралийский диетолог Сьюзи Барелл заявила, что на завтрак не следует употреблять лепешки, содержащие до 80 грамм углеводов, об этом 24 ноября сообщает издание 7news.

Пита — пресный хлеб, выпекаемый из обойной или пшеничной муки высшего сорта, по мнению эксперта является худшим продуктом из всех возможных. Он повышает уровень глюкозы в крови, и его ни в коем случае нельзя употреблять на завтрак.

Также Барелл считает, что сладкие хрустящие хлопья, обожаемые детьми, также не следует кушать на завтрак — они содержат небольшое количество пищевых волокон и насыщают человека лишь на небольшой промежуток времени.

«А дети, завтракая хлопьями, привыкают к сладкому по утрам», — отметила диетолог в комментарии изданию.

Эксперт посоветовала завтракать мюслями или хлопьями без сахара, к ним можно добавлять йогурт с небольшим количеством мёда и ягод. Тосты с яичницей и овощи с беконом — также подходят для утреннего приема пищи.

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