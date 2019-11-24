Посёлок городского типа Полотняный завод, Калужская область, 24 ноября 2019, 19:17 — REGNUM В посёлке Полотняный Завод Калужской области сегодня, 24 ноября состоялась церемония освящении храма Преображения Господня, сообщает корреспондент ИА REGNUM
Для восстановления первоначального облика здания были проведены археологические раскопки, исследованы архивы. Для поиска и привлечения средств был сформирован Попечительский совет под руководством главы областного парламента Виктора Бабурина.
В 2015 году в отреставрированной усыпальнице состоялось перезахоронение останков семьи рода Гончаровых. В 2016 году начала работу воскресная школа. В 2018 году на храме освятили купола, накупольные кресты и колокола. В совершении «Чина Великого освящения храма» с освящением трех престолов и в божественной литургии приняли участие митрополит Калужский и Боровский Климент, а также губернатор области Анатолий Артамонов, председатель Законодательного собрания области Виктор Бабурин, члены правительства региона, реставраторы, потомок рода Гончаровых, депутаты и местные жители. «Каждый хотел, чтобы здесь был храм, — сказал владыка Климент. — Когда мы вместе — наша вера крепче».
Это место неразрывно связано с историей России. Храм Преображения Господня первоначально был построен в 1741 году Афанасием Абрамовичем Гончаровым — калужским купцом и промышленником, одним из организаторов бумажного и полотняного производства в России, родоначальником дворянского семейства Гончаровых и прапрадедом Натальи Гончаровой-Пушкиной. В храме свершались все таинства этого рода, была сооружена усыпальница. К 1760−70 годах, был построен усадебный комплекс Гончаровых. В 1812 годы после Малоярославецкого сражения в усадьбе находилась главная штаб-квартира главнокомандующего русской армией Михаила Кутузова. В 30-х годах. XIX века здесь неоднократно бывал А.С. Пушкин. В 1850 году в храме Преображения Господня венчался Н.И. Пирогов — знаменитый хирург, основатель военно-полевой хирургии и основоположник отечественной школы анестезии. В 1920-е годы. храм разрушили, в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годах серьезно пострадал и усадебный комплекс.
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