Екатеринбург, , 19:04 — REGNUM В Екатеринбурге анкеты с персональными данными кандидатов на работу в Уральском банке реконструкции и развития оказались выброшены на улицу. Информация об этом размещена в сообществе «Типичный Екатеринбург» (соцсеть ВКонтакте).

Сопровождена запись фотографией кучи анкет. В широком доступе казались адреса, телефоны, фамилии и фотографии соискателей.

В самом банке уже пообещали наказать сотрудника, который вынес анкеты за пределы кредитного учреждения. Кандидатам, чьи анкеты оказались выброшенными, принесены извинения за действия этого человека.