Москва, , 18:25 — REGNUM Весной 2020 года теплоход, на борту которого расположен эколого-просветительский центр «Московский эколог», начнет проводить для школьников столицы бесплатные экскурсии по Москве-реке. Об этом 24 ноября сообщается на сайте мэрии Москвы.

Судно оборудовано интерактивными стендами, помещениями для лекций и мастер-классов, на нем также расположены зоны виртуальной реальности, фотозона и музей реки.

«Правительство города закупило теплоход, где могут собираться группы по 40 человек с экипажем примерно из 15 человек — это и технический, и лекторский персонал. Они могут показать детям все, что есть в Москве-реке, и все, что есть на побережье Москвы-реки», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Продолжительность экскурсий будет составлять 2, 3 и 4 часа.

Напомним, проект интерактивного просветительского центра «Московский эколог» стартовал 30 октября 2019 года, его экспозиция и образовательная программа посвящены водной экологии и географии.

Эко-центр располагается на борту одноименного теплохода, построенного в 2011 году на Шиморском судоремонтном заводе, который в 2018 году прошел реконструкцию под организацию образовательного процесса. Первоначально судно представляло собой экологическую лабораторию, предназначенную для исследования водных объектов и биоресурсов.

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