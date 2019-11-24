Москва, , 16:22 — REGNUM Возникающие в ходе эксплуатации Московских центральных диаметров (МЦД) проблемы будут устраняться в максимально короткие сроки. Об этом 24 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Конечно, есть какие-то технические огрешности, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1». — Но над этим надо спокойно и последовательно работать и устранять в максимально короткие сроки те проблемы, которые, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных, огромных проектов».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября был запущен крупнейший транспортный проект Москвы и Московской области — новое наземное метро, которое объединило формат пригородных электричек и столичного метро. В церемонии открытия движения по первым маршрутам МЦД принял участие президент России Владимир Путин.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Марата Хуснуллина, длина путей пяти линий Московских центральных диаметров (МЦД) к 2024 году достигнет 375 км. В общей сложности планируется реконструировать 182 остановочных пункта, а также построить дополнительный пути на ряде направлений.

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