Москва, , 16:12 — REGNUM Работы по благоустройству и реставрации парка Победы на Поклонной горе в Москве, в рамках подготовки к празднованию 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне, планируют завершить к концу этого года. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, работу по благоустройству территории парка осуществляются в кратчайшие сроки. Они начались сразу же после празднования дня города.

«Мы полагаем, что до конца декабря вся Поклонная гора, весь комплекс этого великого памятника будет отреставрирован», — подчеркнул он.

За период выполнения реставрации были заменены инженерные сети и коммуникации, приведены в нормативное состояние пандусы и съезды, проведено техническое обслуживание фонтанов, восстановлено гранитное обрамление стел.

Напомним, благоустройство парка Победы на Поклонной горе в Москве началось 15 сентября 2019 года, главная задаче которого является воссоздание облика оригинальной композиции и художественного образа парка.

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