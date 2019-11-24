Пермь, , 16:01 — REGNUM В Пермском крае 24 ноября, в День матери, губернатор Максим Решетников вручил семье пермяков 200-тысячный сертификат на материнский капитал. Получателем стала семья Лобановых, воспитывающая двух детей в возрасте двух и пяти лет, сообщили ИА REGNUM корреспонденту в пресс-службе краевой администрации.

Вручая 200-тысячный сертификат на маткапитал, Максим Решетников подчеркнул, что в регионе оказывается поддержка всех семей: работает система материнского капитала, активно ведётся строительство детских садов и школ.

«Это наши национальные цели, и мы стараемся делать все, чтобы наши дети росли в комфортных условиях», — сказал он.

Стоит отметить, за 12 лет в Прикамье семьи с детьми получили сертификаты на материнский капитал в общей сложности на 63 млрд рублей. В результате, 150 тысяч семей улучшили жилищные условия, 8 тысяч семей вложили средства в образование детей, более 100 матерей направили сертификат на формирование накопительной части своей пенсии.

Также 24 ноября губернатор вручил медаль ордена «Родительская слава» семье Бондаренко, в которой воспитывается 14 детей — родных и приемных. Добавим, в Пермском крае проживают 32,6 тыс. многодетных семей.