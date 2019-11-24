Рига, , 15:12 — REGNUM 21% жителей оценивают уровень образования в Латвии как низкий, свидетельствует опрос проведённый Рижской школой удалённого обучения, пишет портал nra.lv.

При этом 24% считают его высокий, а почти половина, 49% оценивают качество образования в Латвии как среднее. Общий индекс образования в стране в этом году позитивен — 55,6 пунктов. Семьи, в которых дети получают образование в данный момент более скептичны в своих оценках. Точно также в семьях, где языком общения является русский отношение к качеству образования в Латвии более отрицательное.

В целом, 29,8% респондентов пришли к выводу, что качество образования за последний год заметно ухудшилось. 38,8% считают, что ничего не изменилось, а 21% отметили улучшение ситуации.

При этом 35,3% респондентов считают, что качество образования в Латвии такое же, как в среднем по ЕС, 32,8%, уверены, что ситуации в Латвии хуже, а 15,6% думают, что латвийское образование лучше, чем в большинстве стран Евросоюза.

В ежегодном опросе, проведённом в октябре-ноябре 2019 года, приняли участие более 1000 респондентов по всей Латвии.