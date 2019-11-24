Челябинск, , 15:06 — REGNUM Более 320 тонн подарков подарил российским детям всероссийский Дед Мороз за время своего путешествия по городам России в текущем году. Об этом 24 ноября рассказал журналистам сам главный волшебник зимы в Челябинске на ставшей уже традиционной пресс-конференции в Ледовом дворце «Уральская молния».

Дед Мороз прибыл в Челябинск 24 ноября в рамках своего новогоднего путешествия по городам России. Это уже восьмой город, который посещает Дед Мороз, перед этим он был в Екатеринбурге, а после Челябинска поедет в Пермь. Всего в планах у волшебника посетить 28 городов России.

Как пояснил Дед Мороз, он и его команда проехали более 40 тысяч километров по просторам страны, посетили 260 учреждений и подарили 325 тонн новогодних подарков детям.

В Челябинске в планах волшебника побывать в нескольких многодетных семьях и посетить центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Гнездышко». Дед Мороз отметил, что считает Челябинск очень необычным и уютным городом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что почта Деда Мороза откроется в 17 парках Москвы.

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