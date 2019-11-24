Рим, , 14:36 — REGNUM Сотрудники береговой охраны Италии обнаружили тела семерых мигрантов к югу от острова Сицилия, об этом 24 ноября сообщает Associated Press.

Тела погибших беженцев были найдены во время поисковой операции, начатой после получения информации о крушении судна с мигрантами в указанном районе.

По данным издания, всего на борту перевернувшегося судна находилось 169 человек, 149 человек были спасены, поиски пропавших без вести продолжаются.

Напомним, значительное число беженцев из Северной Африки пытается попасть на территорию Евросоюза, один из популярнейших для этого маршрутов является путешествие на надувной лодке из Ливии в Италию.

Подобные передвижения не только незаконны, но и крайне опасны, подобные поездки часто заканчиваются трагически.

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