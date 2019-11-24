Скопье, , 14:16 — REGNUM 23 ноября пресс-секретарь македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Димче Арсовски выступил с требованием отставки министра юстиции Ренаты Десковской.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Арсовски заявил, что 22 ноября представитель правительства публично признала, что деятельность правосудия контролировалась премьер-министром Зораном Заевым.

Речь идет об освобождении из-под следствия обвиняемых прокуратурой депутатов за несколько часов до проведения голосования о внесении конституционных изменений. В ВМРО считают, что это является примером монтирования судебных процессов в угоду правительству Заева.

«Рената Десковска не должна ждать проведения выборов 12 апреля, но должна немедленно подать в отставку с поста министра юстиции, поскольку то, что она делает — это не правосудие, а классическая несправедливость».

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