Могадишо, , 14:02 — REGNUM Власти Турции оказали гуманитарную помощь жителям Сомали, пострадавшим от наводнения, об этом 24 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

«В ходе операции было доставлено около 250 тонн гуманитарных грузов, доставшихся 35 тыс. беженцам. Турция всегда будет помогать Сомали», — говорится в заявлении турецкого посольства в африканской стране.

Напомним, в октябре 2019 года Сомали шли проливные дожди, вызвавшие наводнение. Стихия разрушила многие жилые дома и объекты инфраструктуры. Свои дома вынуждены были покинуть около 370 тыс. человек.

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