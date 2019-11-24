Калуга, , 14:02 — REGNUM В Калуге прорыв коммунальных сетей в районе дома №2 по улице Территория Машзавода затопил подвал многоквартирного дома. Однако лишь спустя полмесяца после затопления к проблеме подключилась управляющая компания, сообщает корреспонденту ИА REGNUM по информации активиста регионального отделения Общероссийского народного фронта в Калужской области Виталия Майкова.

Уровень воды был настолько высок, что пришлось наладить мостики из узких досок и автомобильных шин. Onf.ru

По словам жителей дома, уровень воды был настолько высок, что пришлось наладить мостики из узких досок и автомобильных шин. Балансируя над провалами, жители, среди которых немало пожилых людей, пробираются по самодельной «тропе» от лестницы в подъезде к выходу из дома. В ходе выездного рейда общественники оценили ситуацию. В настоящий момент удалось лишь откачать часть воды с помощью помпы.

Граждане показали активистам ОНФ залитые погреба в хозяйственных пристройках около дома. Один из жителей рассказал, что только за один день вычерпал сто ведер воды.

Другая пожилая жительница показала общественникам несколько мешков картошки, которую она высыпала прямо на пол в квартире, чтобы она просохла: продуктовые запасы, которые семья заготовила на зиму и хранила в погребе, удалось спасти в последний момент. В квартирах на первом этаже уровень влажности подбирается к отметке 90%: на окнах и стенах комнат скапливается конденсат.

«В настоящее время главная задача коммунальных служб состоит в том, чтобы установить место протечки. Жители злополучного дома полагают, что вода в их подвал может поступать из проходящих рядом инженерных коммуникаций расположенного ппо соседству предприятия. В 50 метрах от дома смотровые ямы в гаражах завода также затоплены водой, что может натолкнуть на мысль об общей причине двух проблем. Однако температура воды в подвале дома составляет около 35 градусов, поэтому, скорее всего, источник прорыва располагается все-таки в непосредственной близости от дома», — считает Виталий Майков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге из-за неработающего отопления замёрз 96-летний ветеран войны