Москва, , 13:31 — REGNUM Венера пройдёт в 1° южнее Юпитера на небесной сфере вечером 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Обычно сближение (прохождение одного объекта вблизи другого на небесной сфере) Венеры и Юпитера можно наблюдать один раз в год. Однако в 2019 году это явление повторится дважды — Венера уже прошла вблизи Юпитера 22 января.

Сближение 24 ноября можно будет наблюдать после 17:00 по московскому времени. Угловое расстояние между планетами сократится всего до 1° (сближением считается прохождение астрономических объектов вблизи друг друга на расстоянии менее 7°). Сближение планет можно увидеть невооружённым глазом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Роскосмосе рассказали о приближающемся к Земле астероиде, сравнимом по размерам с метеоритом, обломки которого упали на территорию Челябинской области в феврале 2013 года.