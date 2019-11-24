Нур-Султан, , 12:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 260 км от Алма-Аты на территории Китая, сообщили 24 ноября в казахстанском ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Подземные толчки были зафиксированы 24 ноября в 11 часов 40 минут по алма-атинскому времени (8:40 мск). Глубина залегания землетрясения составила 10 км. Сведений об ощутимости не поступало.

Напомним, 17 ноября на территории Китая произошло землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки зарегистрированы в 327 км к югу от Алма-Аты на глубине 10 км.

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