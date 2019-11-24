Москва, , 12:11 — REGNUM Ледяной дождь прогнозируют синоптики вечером 28 ноября в Москве. Об этом 24 ноября сообщил журналистам сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, 25 и 26 ноября в Москве не стоит ожидать осадков, сохранится облачная погода с морозами днём 0…-5 градусов, ночью до — 11 градусов.

Тишковец пояснил, что 27 ноября в столице выпадет небольшой снег, но вероятность образования снежного покрова очень мала. Температура воздуха начнёт постепенно повышаться под влиянием тёплого атмосферного фронта с Чёрного моря. А в четверг, 28 ноября, Москва уже окажется во власти черноморского атмосферного фронта, который накроет юг, юго-восток и восток города к 17−18 часам.

Слабые осадки в виде снега перейдут в ледяной дождь, который опасен отложениями льда толщиной от одного миллиметра и гололедицей. Температура воздуха при этом будет близка к нулю градусов. Явление будет носить очаговый характер.

Ранее ИА REGNUM сообщало о морозной, «пушкинской» погоде, которая по прогнозам синоптиков будет наблюдаться в Москве и Подмосковье до 27 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: До 27 ноября в Москве и Подмосковье установится «пушкинская» погода