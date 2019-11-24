Ташкент, , 11:27 — REGNUM 53-летний житель Гиждуванского района Бухарской области Узбекистана приговорен к одному году тюрьмы за многоженство, сообщает издание Daryo.

Отмечается, что мужчина совершил религиозный обряд бракосочетания в 2016 году, несмотря на то, что имел законную супругу и двух дочерей. По его словам, первая жена заболела и не смогла родить ему сына.

Мужчина полностью признал свою вину и заявил, что создал все условия для своей первой семьи. Он был привлечен к ответственности по ст. 126 УК Узбекистана («Многоженство»).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правоохранительные органы Узбекистана арестовали на семь суток жителя Ферганы, который провел обряд бракосочетания по мусульманским обычаям (никах) для своего сына. При этом мужчина состоял в браке с другой женщиной.

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