Ташкент, , 11:09 — REGNUM Правоохранительные органы Узбекистана установили заказчика и исполнителя установки в Ташкенте билборда со скрытой рекламой наркотиков, сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел города.

В ведомстве отметили, что на плакате размещена реклама челленджа. За фото на фоне плаката или видеоролика, опубликованного в сети, организаторы разыгрывали современные гаджеты.

На баннере размещался большой QR-код со ссылкой на сайт по продаже наркотиков. Милиция установила исполнителя заказа, а также заказчика, которым оказался руководитель рекламной фирмы из Самаркандской области.

По его словам, задание на установку плакатов он получил от блогера из России, который прислал деньги и макет плаката в электронном виде.

Напомним, 22 ноября в ГУВД Ташкента сообщили, что в Яшнабадском районе Ташкента демонтирован билборд со скрытой рекламой наркотических средств. Подобный плакат был демонтирован в Самарканде.

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