Нур-Султан, , 10:41 — REGNUM Более 2000 граждан Узбекистана привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Казахстане. Об этом сообщили в комитете миграционной службы МВД Казахстана.

В ведомстве уточнили, что с 18 по 22 ноября прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал» с участием представителей правоохранительных органов Узбекистана.

В рамках операции 427 гражданам Узбекистана сократили сроки пребывания, за пределы республики выдворено 186 человек. Кроме того, правоохранители задержали троих разыскиваемых за совершение уголовного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 17 ноября из Самарской области выдворено 17 граждан Узбекистана. С начала 2019 году судебные приставы отправили на родину 643 нелегальных мигрантов.

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