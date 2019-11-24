Лондон, , 10:21 — REGNUM Видео, в котором была показана карта Украины без Крыма, показал британский журнал The Economist. Ролик был опубликован в социальных сетях и на YouTube вечером 23 ноября.

Видеоролик рассказывал о процедуре импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, которая была начата после его телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фотографии политиков были скомпилированы с изображениями карт своих стран.

На видеоролик обратило внимание посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии и немедленно выдвинуло требование отредактировать изображение. В диппредставительстве выразили надежду на то, что «такое уважаемое и всемирно известное издание» изменит карту как нужно.

В настоящее время редакция The Economist удалила видеоролик.

Напомним, Крым стал одним из регионов России по результатам референдума, который был проведён в Республике в 2014 году после так называемого майдана на Украине, закончившегося государственным переворотом. На референдуме в Крыму за вхождение в состав России проголосовали более 96% участников.

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