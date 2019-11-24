Лондон, , 09:41 — REGNUM Новый номер журнала независимого студенческого британского издания 1 Granary посвящен проблемам современного модного бизнеса. На его страницах известные дизайнеры откровенно рассказали о своих профессиональных страхах и проблемах. Об этом сообщает Buro 24/7.

Автор данной идеи Айя Ноэль объяснила причину интереса к данной проблеме: «Чтобы построить карьеру в моде, необходимо научиться правильно себя подавать в обществе, при этом приходится приукрашивать ситуацию, чтобы заручиться доверием партнеров, байеров, спонсоров и так далее. Поэтому то, что дизайнеры говорят в официальных интервью, часто не отражает реальной ситуации, которая может быть плачевной».

Создатели не надеялись на отклик среди дизайнеров, однако были удивлены энтузиазму, с которым началась общая работа. Это говорит о том, как сильно люди хотят изменить индустрию к лучшему.