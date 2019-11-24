Баку, , 09:33 — REGNUM В период с января по октябрь 2019 года Азербайджан принял более 2,5 миллиона туристов. Из них 29,8% приехали из России, сообщает информационное агентство Trend со ссылкой на государственный комитет по статистике Азербайджана.

Общее число туристов выросло на 10,8% по сравнению с показателями прошлого года. 22,1% турпотока пришелся на Грузию: 9,8% — на Турцию, 8,2% — на Иран, и пятерку замыкает Саудовская Аравия, откуда прибыло 3,7% туристов. Добавим, что большинство путешественников в страну (66,1%) — мужчины (доля женщин, соответственно, составляет 33,9%). Отметим, что значительнее всего увеличился поток туристов в страну из Туркменистана (на 95,6%), Индии (на 66,5%) и Китая (на 64,2%).

В агентстве добавили, что несмотря на быстрый рост турпотока из прочих стран, туристы из России по-прежнему сохраняются за собой лидерство по числу прибывших.