Абу-Даби, , 08:26 — REGNUM Ожидается, что за сезон 2019/2020 года Дубай примет более 200 заходов круизных лайнеров, на которых в эмират прибудут не менее миллиона туристов — рекорд, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Число круизных туристов в Дубай стабильно увеличивается: так, например, в прошлом году эмирату удалось поставить рекорд по его приросту — на 51%, до 850 тысяч туристов, перевезенных за 152 захода лайнеров. Напомним, что сезон 2019/2020 в октябре открыло судно TUI Cruises Mein Schiff 5, на котором путешествовали более шести тысяч туристов. Планируется, что лучшие круизные лайнеры зайдут в порт эмирата в этом году, включая Costa Diades, MSC Cruises, MSC Bellissima, Royal Caribbean и La Belle Des Oceans.

Таким образом, круизный терминал Мина-Рашид в 2019−220 годах будет принимать в среднем пять круизных судов в 11 в течение 11 дней, и шесть — дважды за сезон.