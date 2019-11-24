Стокгольм, , 08:20 — REGNUM Одна из компаний, принадлежащих H&M, в скором времени прекратит выпускать джинсы по размерной линейке. Об этом сообщает Buro 24/7.

Вместо этого бренд планирует использовать технологию 3D-сканнера, который делает индивидуальные выкройки для клиентов. H&M уже тестировали подобный формат, и 80% участников остались довольны результатом.

Данный проект направлен на улучшение экологической ситуации. Так, с помощью отказа от размерной линейки в производстве, будет значительно сокращен выброс газов в атмосферу. При этом стоимость джинсов, созданных по индивидуальным лекалам, не будет превышать ста долларов.