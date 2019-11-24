Москва, 24 ноября 2019, 07:24 — REGNUM Более 6 тонн гуманитарной помощи из России пришло в сирийский город Хасеке. Об этом рассказал офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Алексей Сергеев в интервью журналистам.
Сотрудники ЦПВС выдали более 1 тысячи наборов пострадавшим жителям.
Напомним, 19 ноября сообщалось, что Россия открывает новые пункты распределения гумпомощи населению на территории востока и севера Сирии.
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