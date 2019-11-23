Канберра, , 23:52 — REGNUM Австралийские ученые установили верхние границы нормы употребления кофе, превышение которой будет грозить развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает научный журнал The American Journal of Clinical Nutrition.

В ходе проведенных исследований состояния здоровья 350 000 человек в возрасте от 37 до 73 лет, данные о которых были получены из британского биобанка, ученые установили, что употребление в день свыше шести чашек тонизирующего напитка увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний до 22%. Это связано с тем, что кофе способствует повышению артериального давления, что является важнейшим фактором риска заболеваний сердца и сосудов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у более половины людей, которые регулярно пьют кофе, после отказа от него появляются симптомы абстинентного синдрома: падение тонуса, раздражительность, агрессивность, головные боли. Отмечено, что зависимость от кофеина больше всего проявляется в странах с холодным климатом, и именно там потребляют больше всего кофе.

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