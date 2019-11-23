Пермь, , 22:59 — REGNUM В ГУ МВД РФ по Пермскому краю прекратили проверку в отношении клипа «Гомофобия» пермской группы «Гражданский контроль» на наличие в нем призывов к возбуждению ненависти в отношении представителей ЛГБТ. Об этом сообщает издание 59.ru.

«Фактов совершения преступления или административного правонарушения не выявлено, принято решение о прекращении дальнейшей проверки», — говорится в тексте официального ответа ведомства заявителю — руководителю пермской ЛГБТ-группы «Радужный мир» Юлии Бабинцевой.

В свою очередь Бабинцева от лица инициативной группы заявила, что с этим решением они не согласны и будут подавать обращение в прокуратуру, так как в материалах проверки отсутствует информация о ходе проверки и проведении экспертизы клипа.

Напомним, в октябре 2019 года в социальных сетях был размещен видеоклип «Гомофобия» пермской группы «Гражданский контроль», в котором по сюжету четверо персонажей принимают активное участие в борьбе с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации и призывают «вычистить враз из родных городов содомитскую м… ь всех мастей и родов».

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