Санкт-Петербург, , 22:04 — REGNUM Мать убитой доцентом Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Галина Ещенко озвучила собственную версию причины, послужившей убийству её дочери. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

«Я думаю, ей просто всё это надоело — тотальный контроль с его стороны, и она сказала Соколову, что уходит», — предположила мать убитой девушки.

Она также категорично опровергла версию об убийстве дочери из-за ревности.

«Зная своего ребёнка, точно говорю: Настя бы не стала ему изменять. Такое воспитание», — заявила Ещенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM ранее, во время похорон в Краснодарском крае матери убитой в Санкт-Петербурге аспирантки СПбГУАнастасии Ещенко стало плохо и ее увезли на скорой помощи в реанимацию местной больницы.

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