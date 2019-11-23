Москва, , 20:28 — REGNUM Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин заявил, что длина путей пяти линий Московских центральных диаметров (МЦД) к 2024 году достигнет 375 км, об этом 23 декабря сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

МЦД Svetlov Artem

«Проект МЦД — настоящий транспортный прорыв для Москвы и Подмосковья. При строительстве диаметральных железнодорожных маршрутов планируется реконструировать участки действующих путей и построить новые», — подчеркнул чиновник.

В общей сложности планируется реконструировать 182 остановочных пункта, а также построить дополнительный пути на ряде направлений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября был запущен крупнейший транспортный проект Москвы и Московской области — новое наземное метро, которое объединило формат пригородных электричек и столичного метро. В церемонии открытия движения по первым маршрутам МЦД принял участие президент России Владимир Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва опередила Лондон по срокам создания центральных диаметров – Собяни