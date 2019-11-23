Москва, , 20:03 — REGNUM Реконструкция участков Ярославского направления железной дороги, пролегающих от Москвы до городов Мытищи и Болшево (Королев), завершится до конца 2019 года. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в рамках мер по улучшению обслуживания пассажиров «на этих участках Ярославского направления железной дороги построено 24 км главных путей и реконструировано три платформы».

Он уточнил, что одновременно с реконструкцией путей и платформ идут работы по благоустройству территорий, которые прилегают к станциям и платформам. Помимо этого, планируется увеличить размеры движения — с 217 до 251 пары в сутки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, работы по интеграции Московских центральных диаметров (МЦД) и радиальных железных дорог в систему общественного транспорта завершат к 2020 году.

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