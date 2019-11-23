Чебаркуль, Челябинская область, , 18:05 — REGNUM В военном городке челябинского Чебаркуля восстановлена система теплоснабжения. Работы закончены вечером 23 ноября, сообщает пресс-служба губернатора.

Первый замминистра строительства и инфраструктуры Иван Белавкин отмечает, что все сети уже циркулируют в нормальном режиме. Постепенно тепло поступит во все квартиры.

«Часть домов, школа и детский сад уже запустили», — говорит чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, более десяти домов в городке остались без центрального отопления. Система теплоснабжения была восстановлена к ночи 23 ноября. Утром 23 ноября начался пуск тепла.

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