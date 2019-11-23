Минск, , 17:17 — REGNUM Известный композитор Игорь Крутой опубликовал ролик, в котором запечатлел свою шуточную потасовку с певцом Николаем Басковым. Соответствующее видео появилось на официальной странице Крутого в социальной сети Instagram.

Причина «ссоры» осталась за кадром, в видеофрагменте видно, как Басков набросился на Крутого, повалил его на пол и, по всей видимости, разбил ему телефон.

«Я тебе новый куплю», — заявил Басков, сидя на полу минского аэропорта.

Тем не менее, по кадрам видно, что никакой ссоры между артистами нет, борьба носит очевидно шуточный характер.

В компании музыкантов также находились другие известные личности — певцы Сергей Лазарев, Жасмин и Филипп Киркоров.

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