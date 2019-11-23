Москва, , 16:48 — REGNUM Работы по строительству левого перегонного тоннеля от станции «Каховская» до «Зюзино» на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершены. Об этом 23 октября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, щит «Наталия» в условиях плотной застройки под улицей Каховка проложил тоннель на южном участке БКЛ длиною 1 км до станции «Зюзино» московского метрополитена.

Кроме этого, он напомнил, что правый перегонный тоннель между этими станциями уже проложен. В дальнейшем этот же щит приступит к прокладке левого тоннеля от станции «Зюзино» до «Воронцовской».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, работы, связанные со строительством левого перегонного тоннеля от станции «Воронцовская» до «Улицы Новаторов» на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершены.

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