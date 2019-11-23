Москва, , 16:31 — REGNUM Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.

«Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ», — приводит слова Лаврова издание.

Также концертный директор отверг слова о том, что София Ротару посещает Россию исключительно в целях заработка.

Напомним, резкий негатив в адрес Софии Ротару в российских СМИ был вызван информацией о том, что артистка выделила значительные средства для ВСУ, осуществляющих агрессию на Донбассе.

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