Рига, , 13:56 — REGNUM Директор департамента Центра мониторинга при Национальном Совете по электронным СМИ Улдис Лиелпетерс уверен, что рынок СМИ в Латвии настолько мал, что не сможет выжить без финансовой поддержки либо со стороны государства, либо со стороны различных фондов, пишет портал mixnews.lv.

Директор Центра мониторинга считает, что к СМИ нужно относиться не как к бизнесу, но как к инструменту и составляющей части демократии. Такое это отношение к СМИ декларирует сейчас и Еврокомиссия. Сегодня СМИ — это форма существования языка, и если он не существует в СМИ, языку трудно существовать и в других форматах. Поэтому задача и общества, и государства поддерживать СМИ.

С 2016 года в Латвии начал работать фонд для поддержки СМИ. Его курируют Агентство при Министерстве регионального развития и среды и Фонд интеграции, финансируя отдельные программы.

В бюджете 2020 года в графе СМИ значатся 1,5 млн евро. 500 тыс. из них — финансирование коммерческих СМИ.