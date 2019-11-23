Тбилиси, , 13:42 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила церковь Св. Георгия в высокогорном аджарском селе Зваре, откуда поздравила население страны с праздником Гиоргоба. Об этом 23 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Саломе Зурабишивли на праздничной службе в день Св. Георгия

«Из аджарского села Зваре поздравляю всех, всю Грузию с Гиоргоба. Да прибудет с вами его благодать», — сказала Зурабишвили после праздничной службы.

Вместе с президентом в Зваре находился председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и администрация Кедского муниципалитета.

Грузинская Православная церковь 23 ноября отмечает один из самых почитаемых в Грузии религиозных праздников — День Святого Георгия или Гиоргоба.

По случаю Гиоргоба Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй сегодня провел праздничную службу в тбилисском Кафедральном Соборе Святой Троицы — Самеба.

Между тем, как сообщало ранее ИА REGNUM, у избранной год назад на пост президента Зурабишвили самый большой негативный рейтинг среди политиков в Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в сентябре-октябре авторитетной американской неправительственной организацией IRI (International Republican Institute, Международный республиканский институт). Согласно данным опроса, 70% оценивают президента отрицательно и только 23% положительно.

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