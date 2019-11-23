Калуга, , 13:27 — REGNUM В Калужской области продолжается прививочная кампания против гриппа. На 22 ноября 2019 года в регионе привито 294 тыс. 914 человек (65,5% от запланированного объема), из которых 63 тыс.305 детей (84,0%). Охват прививками населения региона составил 33,3%., сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации калужского областного управление Роспотребнадзора.

Вакцинация Дарья Антонова © ИА REGNUM

Между тем, на минувшей неделе, впервые в регионе с начала октября этого года был отмечен рост заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций. Всего медиками было зарегистрировано 5012 случаев ОРВИ или на 11,8% больше, чем неделей ранее. При этом в Барятинском районе заболеваемость простудой выросла на 46%, в Думиничском — на 40%, а в Мещовском — на 38%. За неделю в больницы попали 89 человек, из них 68 — в Калуге.

РНК вируса парагриппа была обнаружена в одном взятом на исследование у больных образце. Также ещё в одном образце была обнаружена РНК аденовируса, а РС-инфекцию нашли сразу в трёх образцах.

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