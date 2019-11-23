Москва, , 13:09 — REGNUM У спортсмена-фигуриста и супруга Анастасии Заворотнюк Петра Чернышёва нет аккаунтов в социальных сетях. Об этом 23 ноября сообщила директор Заворотнюк Марина Потапова в интервью изданию 360°.

Информация об удалении всей информации, в том числе фотографий, а также об отписке от всех знакомых в сети Instagram Чернышёвым была опубликована рядом СМИ. Такой жест был расценён поклонниками как новость о предполагаемой трагедии в семье.

Однако директор Заворотнюк пояснила, что у Чернышёва нет аккаунтов в социальных сетях, следовательно, очистка аккаунта в Instagram не имеет к семье Заворотнюк никакого отношения.

Кроме того, Потапова отметила, что СМИ могут писать что угодно, семья не собирается этому мешать и как-то комментировать.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации в сентябре текущего года актрисы Анастасии Заворотнюк из-за тяжёлой болезни. У неё диагностировали глиобластому — опухоль головного мозга. В начале октября актрису выписали из частной медицинской клиники в Москве, она продолжила лечение в клинике для тяжелобольных.

Также сообщалось, что родственники Заворотнюк выразили благодарность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за его обеспокоенность здоровьем артистки.

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