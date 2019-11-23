Чебаркуль, Челябинская область, , 11:56 — REGNUM В Челябинской области военный городок Чебаркуля уже вечером 23 ноября может быть подключен к отоплению, Об этом заявил вице-губернатор Сергей Шаль.

По его словам, монтаж системы отопления закончен, и после устранения неисправности в 10:00 по местному времени началось заполнение теплотрассы. Четыре дома уже целиком заполнены. Сейчас включают циркуляционный насос на котельной. В районе 18:00—19:00 по местному времени тепло должно прийти к жильцам, отметил Шаль

Как сообщало ИА REGNUM, 14 домов в военном городке остались без централизованного отопления. Причиной стала авария на сетях. В ситуацию вмешался губернатор Алексей Текслер. К устранению последствий ЧП были привлечены 151 человек и 19 единиц техники.

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