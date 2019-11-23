Москва, , 11:06 — REGNUM Ночь на 23 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве. Об этом 23 ноября рассказал журналистам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Рекорд по минимальным осенним температурам в Москве обновляется уже третий раз за последние трое суток. По данным сотрудника «Фобоса» на 08:00 в городе была зафиксирована температура — 11 градусов. Пока это самая низкая температура в Москве с начала осени.

При этом предыдущий рекорд низкой температуры был зафиксирован сутки назад, в ночь на 21 ноября. Температура воздуха на 08:00 составила — 10,6 градусов.

Морозная и бесснежная погода сохранится в Москве, по прогнозам синоптиков, до конца следующей недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в субботу, 23 ноября в Москве ожидается переменная облачность и лёгкий мороз, температура воздуха днём опустится до −6…−4 градусов.

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