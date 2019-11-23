Уфа, , 10:31 — REGNUM Сотрудники турагентств Уфы рассказали, что их клиенты все чаще интересуются новыми направлениями и хотели бы видеть больше прямых рейсов из города, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Так, например, в турагентстве «Горячие туры Уфа» поделились: «нам часто задают вопрос: можно ли приобрести тур с прямым перелетом на Кипр? К сожалению, приходится отвечать: нет. Таким туристам мы предлагаем замену — чаще всего это Индия и Таиланд». Популярностью пользуются и европейские направления: к туроператорам все чаще обращаются желающие отдохнуть в Чехии или Италии. Возможно, в скором времени уфимцы получат возможность летать в Прагу напрямую — ожидается, что в первой половине 2020 года «Чешские авиалинии» запустят соответствующий рейс, но пока авиакомпания не сделала официальное заявление и не раскрыла подробности.

Сейчас из Уфы можно улететь, к примеру, в Таиланд и Индию — поэтому эти направления в 2019 году были самыми востребованными для отдыха. Однако Вьетнам, ОАЭ и китайский Хайнань постепенно перетягивают на себя часть клиентов.