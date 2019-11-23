Амстердам, , 09:26 — REGNUM Партия ChristenUnie, входящая в правительство Нидерландов, предложили ограничить туристам доступ в кафе, где можно приобрести продукты из марихуаны, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Нидерландское издание The Post Online пишет, что «данное предложение было выдвинуто в связи с тем, что у страны плохая репутация, связанная с марихуаной, и власти самым хотят избавить страну от сомнительной репутации. Министр юстиции Ферд Граппергаус должен обязать муниципалитеты отказаться продавать наркотики туристам. В правительстве постараются решить данную проблему до конца 2019 года». Ожидается, что наркотик останется в продаже только для граждан страны, которые смогут приобрести его, показав удостоверение личности.

Таким образом власти пытаются бороться не только с репутационными рисками: согласно исследованию, проведенному летом, уровень наркопреступности в Амстердаме неуклонно растет.