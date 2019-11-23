Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Кадетское командование армии США запретило курсантам военных образовательных учреждений пользоваться социальной сетью TikTok при исполнении официальных обязанностей. Об этом сообщает Reuters.

Солдаты США с сотовым телефоном Defense.gov

Разработчиком популярной в США социальной сети TikTok является китайская компания ByteDance Technology. Ранее некоторые конгрессмены высказывали опасения, что данные из этой социальной сети могут передаваться правительству Китая. Собственную проверку безопасности социальной сети TikTok начали и американские военные.

На время расследования кадетское командование армии США, осуществляющее надзор за корпусом подготовки офицеров запаса (система подготовки офицеров на базе колледжей, аналог военных кафедр при российских вузах), ограничило использование TikTok среди кадетов. Согласно новой директиве, курсантам запрещено пользоваться социальной сетью и видеоприложением TikTok в военной форме или во время выполнения официальных обязанностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года специальный комитет по иностранным инвестициям в США начал проверку сделки по приобретению американского сервиса Musical. ly китайской компанией ByteDance Technology. Сама сделка была завершена около двух лет назад, после чего сервис Musical. ly был объединён с социальной сетью TikTok.

Читайте ранее в этом сюжете: В отношении владельца соцсети TikTok власти США начали расследование