Пекин, , 07:31 — REGNUM Русские женщины «стареют быстрее», чем китаянки, и этот феномен может объясняться стремлением жительниц России отдавать все силы семье, пишет журналист китайского портала Sohu.

В статье «Русские девушки такие красивые, почему же они так быстро стареют?» автор пытается обосновать своё предположение тем, что после свадьбы девушки перестают следить за своей внешностью так, как это было раньше. При этом их не спасает естественное преимущество — светлая кожа.

«Русские относятся к восточнославянскому этносу. Поэтому русские девушки такие высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасёт», — пишет он.

Другим фактором, определяющим быстрое старение, автор считает холодный климат. По его мнению, в неблагоприятных для жизни условиях женщины отдают предпочтение высококалорийной пище, что также способствует ускоренному старению.

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