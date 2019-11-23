Додома, , 08:24 — REGNUM Правительство Танзании было поражено ростом разводов в стране, произошедших по прошествии небольшого промежутка времени после заключения брака, в связи с чем власти обратились к религиозным лидерам с просьбой просветить население по вопросам семейных ценностей.

По информации танзанийского новостного издания Nipashe, заместитель министра здравоохранения, социального развития, гендерных вопросов, пожилых людей и детей Танзании Фаустин Ндунгулиле заявил об этом вчера в городе Дар-эс-Саламе, отметив актуальность проблемы воспитания моральных ценностей среди детей в настоящее время, которая привела, по его мнению, к увеличению числа разводов и случаев жестокого обращения с детьми.

«Количество разводов, произошедших в течение одного года после заключения брака, увеличилось, я обращаюсь к духовенству с просьбой просветить людей по вопросам воспитания и основам семейных ценностей», — подчеркнул замминистра.

По его словам, религиозные лидеры заключают браки, однако они распадаются через год, а в особых случаях через пару дней.

Ндугулиле считает, что одной из причин роста числа разводов является воспитание нынешних детей в неполных семьях, что создает проблемы в их развитии.