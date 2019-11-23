Найроби, , 13:12 — REGNUM Книга бывшего президента Танзании Бенджамина Мкапы вызвала бурные обсуждения в Кении, в частности дискуссии вызвали слова главы о его вкладе в формирование национального правительства Кении.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, книга «Моя жизнь, моя цель», написанная на английском языке, описывает жизнь Мкапы с ранней молодости, когда он был еще студентом, до этапа становления президентом страны и ухода в отставку.

В главе, повествующей о его деятельности после президентского срока, Мкапа рассказывает, что он был избран членом Комитета по урегулированию политического кризиса в Кении под председательством бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана и других представителей.

Мкапа, являвшийся главой Танзанию с 1995 по ноябрь 2005 гг., отметил, что исключение Уильяма Руто, бывшего президента Кении, нынешнего вице-президента, и Марты Каруа, председателя партии «Национальная коалиция «Радуга» из переговорного процесса по восстановлению мира в стране было одним из главных факторов, способствовавших урегулированию ситуации и разрешению кризиса в Кении.

По словам Мкапы, эти два политика сильно затрудняли процесс разрешения ситуации. Лишь после того, как их отстранили от переговоров, они стороны смогли прийти к единой позиции.

Книга главы Танзании оказалась на первых полосах кенийских новостных изданий и стала предметом бурных дискуссий в СМИ.

К примеру, кенийская газета «Sunday Nation» опубликовала статью про книгу Мкапы на первой странице издания. Статья получилась более чем объемной: десять страниц, в которых содержатся интервью с участниками тех переговоров, в том числе и Марты Калуа, и Уильяма Руто, отметившего, что Кения обязана своим развитием решению, достигнутому в ходе упомянутых переговоров.